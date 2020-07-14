Вопрос голосования звучит так: "Кто нанёс ущерб деловой репутации РПЛ?" Варианта ответа два: "Валерий Карпин и цитата великого тренера "Нет предела человеческой мерзости", а также "Президент РПЛ Сергей Прядкин, допустивший проведение матча "Сочи" - "Ростов", где на поле вышли школьники, которые не тренировались 3 месяца".
В посте отмечается, что тема деловой репутации чемпионата должна обсуждаться не только в "высоких кабинетах РФС", но и среди болельщиков.
Проголосовать можно здесь.
Напомним, что после матча 28-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0) Валерий Карпин критически высказался по поводу вопросов организации игр чемпионата России в условиях пандемии коронавируса. Впоследствии стало известно, что слова Карпина будут рассмотрены в пятницу в комитете по этике.
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что Карпин нанёс имиджевый удар по лиге.
"Кто нанёс ущерб деловой репутации РПЛ - Карпин или Прядкин?" "Ростов" начал голосование
Футбольный клуб "Ростов" начал голосование в официальной группе клуба в социальной сети "ВКонтакте".
Фото: РПЛ
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