"Слухи о том, что "Зенит" может выкупить Дениса Черышева у "Валенсии", продолжают усиливаться. Говорят, цена вопроса 15 млн", - написал в своем телеграм-канале журналист Sport24 Максим Алланазаров.
Черышев провел за "Валенсию" 30 матчей во всех турнирах текущего сезона, но лишь 12 раз выходил в стартовом составе. Ранее Денис неоднократно заявлял о нежелании переезжать в российский клуб, пока будет востребован в Европе.
Источник: "Зенит" может приобрести у "Валенсии" Черышева за 15 млн евро
"Зенит" готов потратить 15 миллионов евро, чтобы усилить состав полузащитником "Валенсии" и сборной России Денисом Черышевым.
Фото: Valencia CF
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