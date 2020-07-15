Агент Гайча сообщил о подписании контракта с ЦСКА

Агент Матиас Фавано, представляющий интересы форварда "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщил о договорённости с ЦСКА.
Фото: TyC Sports
"Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки.

ЦСКА — большой шаг в Европе для Гайча, а Москва — прекрасный город. Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе!" - цитирует агента Metaratings.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за Гайча 8,5 млн евро. Москвичи за эту сумму предлагали продать им 80% прав на игрока. В минувшем сезоне в 13 матчах чемпионата Аргентины он забил 5 мячей.


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Теги: ЦСКА Гайч Российские трансферы Сан-Лоренсо
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