"Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки.
ЦСКА — большой шаг в Европе для Гайча, а Москва — прекрасный город. Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе!" - цитирует агента Metaratings.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за Гайча 8,5 млн евро. Москвичи за эту сумму предлагали продать им 80% прав на игрока. В минувшем сезоне в 13 матчах чемпионата Аргентины он забил 5 мячей.
Агент Гайча сообщил о подписании контракта с ЦСКА
Агент Матиас Фавано, представляющий интересы форварда "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщил о договорённости с ЦСКА.
Фото: TyC Sports
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