В "Химках" рассказали, когда решится вопрос с их выходом в Премьер-Лигу

Министр спорта Московской области Роман Терюшков вновь не дал однозначного ответа по поводу того, в какой лиге "Химки" проведут следующий сезон.

Фото: mst.mosreg.ru