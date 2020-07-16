Ранее министр говорил, что на 90% команда окажется в ФНЛ. В новом комментарии он не исключил возможности выхода в РПЛ.
"В следующий понедельник мы отправим все окончательные заявки во все инстанции, где и как мы участвуем. В тот день и будет окончательное решение.
Так как у нас 19 июля полуфинал Кубка, решили определиться после него. Мы пока думаем и смотрим... Все в таком формате", - приводит слова Терюшкова РИА Новости.
От решения "Химок" зависит судьба 15-й команды Российской Премьер-Лиги - ей станет либо "Тамбов", либо "Крылья Советов". Если "Химки" откажутся от повышения в классе, тогда из РПЛ вылетит лишь одна команда.
У "Крыльев" и "Тамбова" по 28 очков, но свою игру 29-го тура команда Сергея Первушина проведет сегодня, ее соперником станет "Сочи".
В "Химках" рассказали, когда решится вопрос с их выходом в Премьер-Лигу
Министр спорта Московской области Роман Терюшков вновь не дал однозначного ответа по поводу того, в какой лиге "Химки" проведут следующий сезон.
Фото: mst.mosreg.ru
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