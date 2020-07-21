В письме отмечается, что количество спорных судейских эпизодов с участием "Спартака" приближается к 20, а главные арбитры во всех восьми случаях обращения к системе VAR принимали решения в пользу соперников красно-белых. Подчеркивается также, что в играх с "Локомотивом" и "Сочи" судьи не стали смотреть повторы спорных эпизодов, хотя имели такую возможность, в отличие от матча с "Тамбовом".
"Спартак" назвал регламент использования VAR "серой зоной" и попросил руководителя внедрения системы Леонида Калошина объяснить, почему видеоассистенты вмешиваются в случаях ошибок главного арбитра.
Совет директоров отметил, что только на матчах "Спартака" букмекеры открыли прием ставок на отмену гола команды после видеопросмотра
Руководство клуба, несмотря на брифинг Виктора Кашшаи 20 июля, считает, что "детального анализа спорных моментов в матче с "Зенитом" и предыдущих играх представлено не было".
"От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей", - говорится в заявлении клуба.
Хотели услышать Кашшаи? А смысл? Оправдал все решения и сказал, что в СМИ всегда будет защищать арбитров
Ранее руководство "Спартака" попросило болельщиков дать президенту РФС Александру Дюкову время на исправление ситуации и не требовать его отставки.
"Спартак" - Кашшаи: хотелось бы подробных комментариев, основанных не на фото и мнении неназванных судей
Совет директоров "Спартака" выступил с открытым письмом к главе судейского департамента РФС Виктора Кашшаи по поводу работы арбитров на матчах команды.
Фото: ФК "Спартак"
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