"У клуба есть новое руководство. Оно принимает решения, за них несет ответственность", - заявил Терюшков.
Министр прокомментировал интервью Юрана, в котором тренер заявил, что Терюшков назвал причиной его отставки то, что кандидатура тренера не была согласована со "Спартаком".
"Такого вообще я ему не говорил. Я ему просто сообщил, что, к сожалению, есть такое решение клуба
И причем здесь "Спартак" и "Химки"? я не могу понять эту связь", - цитирует чиновника "СЭ".
29 июля Терюшков заявил, что Юран продолжит работу в команде, несмотря на увольнение гендиректора Василия Иванова. Его сменил Александр Зайцев, заявивший, что Юран потребовал значительного повышения зарплаты после выхода в РПЛ и финал Кубка России.
Министр спорта Подмосковья: я не говорил Юрану, что его увольняют из-за "Спартака"
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал отставку Сергея Юрана с поста главного тренера "Химок".
Фото: mst.mosreg.ru
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