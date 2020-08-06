Газизов: говорим, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Стреляем себе в ногу

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов выразил эмоции о возможном ограничении арендных соглашений.
Фото: ФК "Спартак"
- Мы не голосовали против поправок. Просто у нас была позиция, что давайте тогда сведём аренды вообще к нулю, если мы на такое пошли. Если подходить радикально, то давайте сделаем ноль. Для меня любое ограничение приводит к границам. Это бьёт по экономике клубов. То есть мы говорим о том, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Эта история смешная.

Те, кто сейчас это инициировал, через некоторое время скажут, что они были неправы. Поверьте мне. Я понимаю, зачем это всё. Но логики в этом мало. Мы все ругаем лимит на легионеров, а теперь ещё и на аренды выписали лимит. А теперь я должен думать, что в один клуб я двоих отдам, в другой одного. А если я хочу знакомому хорошему тренеру группу игроков отдать? Или какой-то клуб готов полностью покрывать зарплату всех? Стреляем сами себе в ногу, - цитирует Газизова Чемпионат.

Напомним, в июле появилась информация, что "Химки" и "Спартак" в новом сезоне планируют плотно сотрудничать. Несколько дней назад в отставку был отправлен главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран. В СМИ сообщалось, что руководство "Спартака" повлияло на решение уволить специалиста.

Также известно, что группа игроков "Спартака" будет отправлена в "Химки" на правах аренды. Ранее туда был назначен наставником экс-тренер системы красно-белых Дмитрий Гунько.

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Теги: Газизов Спартак
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