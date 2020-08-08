Встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:0.
Футболист начал встречу с первых минут и отметился забитым мячом в концовке первого тайма. На 55-й минуте Дзагоев из-за травмы был заменен. Вместо него вышел полузащитник Арнор Сигурдссон.
"Мы хорошо контролировали игру, только в конце упустили нити. Возможно, показалось, что во втором тайме чуть не хватило в атаке, но поработали хорошо и там, и в обороне.
Состояние Алана оценим завтра. Надеемся, ничего страшного, но зная его, можно ожидать все", - цитирует Гончаренко Sport24.
ЦСКА во 2-м туре встретится на своем поле с "Тамбовом". Матч пройдет 15 августа.
Гончаренко - о травме Дзагоева: зная его, можно ожидать все
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Химками" в 1-м туре чемпионата России ответил на вопрос о травме полузащитника Алана Дзагоева.
Фото: ПФК ЦСКА
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