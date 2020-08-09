Напомним, что нападающий стал игроком "Спартака" этим летом на правах свободного агента. Игрок подписал контракт на три года с опцией продления на ещё один год.
Сообщалось, что за время действия соглашения игрок заработает 10 млн евро.
"Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в "Спартаке" всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне. Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились!" - приводит слова игрока пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне Кокорин выступал за "Сочи". Россиянин забил семь голов в десяти матчах РПЛ.
Отметим, что в первом туре "Спартак" примет на свой арене "Сочи". Игра пройдёт сегодня, начало - в 20:00 мск.
Кокорин: Доменико - сильный тренер. Он может привести нас к крутым результатам
Форвард московского "Спартака" Александр Кокорин рассказал об атмосфере внутри команды красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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