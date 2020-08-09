Встреча между "Спартаком" и "Сочи" начнется на "Открытие Арене" 9 августа в 20:00 мск.
"Чем опасен "Сочи"? Недооценкой. Но если мы будем играть первым номером, атаковать, стараться прессинговать на их половине поля, то все будет хорошо", - цитирует Кокорина клубная пресс-служба.
Также Кокорин выделил трех своих бывших партнеров вратаря Сослана Джанаева и полузащитников Кристиана Нобоа и Андрея Мостового. Правда, Мостовой после аренды вернулся в "Зенит" и сейчас работает с петербургской командой.
Свой последний матч за "Сочи" Кокорин провел против "Спартака", в нем команда Владимира Федотова победила москвичей со счетом 1:0.
Кокорин рассказал, чем для "Спартака" опасен "Сочи"
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин, который до перехода в московский клуб выступал за "Сочи", выделил главную опасность в предстоящем матче первого тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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