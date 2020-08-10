Широков извинился за избиение арбитра

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал избиение арбитра в любительском матче.
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По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения @dante_71_ Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира @amkal_official_, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями

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Судья Никита Данченков получил различные травмы. За такие действия Широкову может грозить уголовное наказание.

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Теги: Широков
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