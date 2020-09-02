20-летний Пруцев оказался в самарском клубе месяц назад, перейдя из "Чертаново". В контракте игрока была прописана сумма отступных, которую "Сочи" и выплатил.
— Несмотря на то, что я провел в "Крыльях" не так много времени, отмечу, что в Самаре у нас за короткий срок сложился хороший коллектив. "Крылья Советов" — большой клуб, здесь есть все условия для того, чтобы решать серьезные задачи, — заявил футболист.
Источник: пресс-служба "Крыльев Советов".
Пруцев, который перешёл в "Крылья Советов" месяц назад, стал игроком "Сочи"
Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Пруцев стал игроком "Сочи".
Фото: ФК "Чертаново"
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