Пруцев, который перешёл в "Крылья Советов" месяц назад, стал игроком "Сочи"

Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Пруцев стал игроком "Сочи".

Фото: ФК "Чертаново"

20-летний Пруцев оказался в самарском клубе месяц назад, перейдя из "Чертаново". В контракте игрока была прописана сумма отступных, которую "Сочи" и выплатил.



— Несмотря на то, что я провел в "Крыльях" не так много времени, отмечу, что в Самаре у нас за короткий срок сложился хороший коллектив. "Крылья Советов" — большой клуб, здесь есть все условия для того, чтобы решать серьезные задачи, — заявил футболист.



Источник: пресс-служба "Крыльев Советов".