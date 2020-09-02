— Вижу, что мы готовы к этому. Задачу выйти в РПЛ ставим, но понимаем, что в случае ее выполнения будем очень серьезно модернизировать стадион
План есть, задачу по РПЛ ставим. Уже познакомился с командой и болельщиками. Команда очень крепкая и добротная, у неё огромный потенциал для развития, — заявил Дегтярёв в интервью "Р-Спорту".
В текущем сезоне ФНЛ "СКА-Хабаровск" идёт на шестом месте после шести туров, набрав 12 очков.
Врио губернатора Хабаровска Дегтярёв ставит задачу "СКА-Хабаровску" выйти в РПЛ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поставил перед "СКА-Хабаровском" задачу выйти в ФНЛ.
Фото: РИА Новости
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