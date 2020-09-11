"Я лично покупал после матча Лиги чемпионов против "Монако" свою игровую футболку за 50 тысяч рублей. Мне стало жалко, что кто-то продает мою футболку. Послал гонца, через 2 часа в переходе метро он встретился с продавцом, отдал деньги и забрал майку. Грязненькую продали, красиво все сделали", - рассказал Акинфеев в видео на YouTube-канале Коммент.Шоу.
Ранее вратарь сборной России говорил, что редко после матча отдаёт свои футболки, так как видел, как они потом оказываются "Авито".
Акинфеев: я после игры с "Монако" покупал на авито свою футболку за 50 тысяч рублей
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал забавную ситуацию с покупкой собственной майке в интернете.
Фото: ПФК ЦСКА
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