"Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это все надумано. Звонил ли я ему? Да, поздравлял с победами", - сказал Акинфеев на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, Акинфеев объявил о завершении международной карьеры после домашнего чемпионата мира-2018, где сборная России дошла до четвертьфинала.
В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев провел 6 матчей и пропустил 6 голов.
Акинфеев рассказал, что Черчесов не звал его обратно в сборную России
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не звал его обратно в национальную команду.
Фото: © РИА Новости
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