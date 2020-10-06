"По моей информации, Цорн лоббировал одного игрока. После того, как уволили Томаса, этого игрока стал лоббировать главный тренер. И когда Тедеско сказали, что этого игрока в команде не будет, он подошел к Коле и сказал: "Больше ты в "Спартаке" играть не будешь". Рассказов был в легком шоке", - приводит слова агента РБ-Спорт.
Напомним, что на данный момент Рассказов выступает на правах аренды за тульский "Арсенал". Права на защитника принадлежат "Спартаку". В нынешнем сезоне РПЛ в составе "красно-белых" 22-летний футболист не провел ни одного матча.
"Больше ты в "Спартаке" играть не будешь". Агент Рассказова - об отношении Тедеско
Валерюс Мижигурскис, агент защитника Николая Рассказова, рассказал об отношении к игроку главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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