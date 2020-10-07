Евсеев – футболистам "Уфы": спасибо, парни! Было круто Вадим Евсеев попрощался с игроками "Уфы" после ухода с поста главного тренера клуба. View this post on Instagram Спасибо, парни! Было круто? #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев A post shared by Evseev Vadim (@vadimevseev16) on Oct 7, 2020 at 5:56am PDT Евсеев занимал должность главного тренера "Уфы" с марта 2019 года, а сегодня, 7 октября, объявил об отставке. "Уфа" с 6 очками занимает 15-е место в Российской Премьер-Лиге. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:28 Автор: Андрей Бабич Теги: Евсеев УФА Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5