По информации источника, помимо звучавших в прессе кандидатур Алексея Стукалова и Рашида Рахимова есть и третий вариант - Сергей Юран. Слух о его возможном появлении в "Уфе" возник некоторое время назад.
Напомним, что 7 октября бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев объявил об уходе из клуба. Исполняющий обязанности наставника уфимского клуба назначен Арслан Халимбеков.
"Уфа" с 6 очками после 10-и туров занимает 15-е, предпоследнее место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: Р-Спорт
Источник: Юран может возглавить "Уфу"
Бывший тренер "Химок" Сергей Юран может возглавить "Уфу".
Фото: ФК "Химки"
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