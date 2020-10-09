Как сообщает источник, питерский клуб делал предложение французам о покупке 26-летнего футболиста.
Однако сам Сансон отказался переходить в российскую команду.
В текущем сезоне француз провёл пять матчей в чемпионате Франции, забил гол и отдал две голевые передачи.
Источник: L'Equipe.
Полузащитник "Марселя" отклонил предложение "Зенита"
Полузащитник "Марселя" Морган Сансон мог перейти в "Зенит".
Фото: Getty Images
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