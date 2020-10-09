Полузащитник "Марселя" отклонил предложение "Зенита"

Полузащитник "Марселя" Морган Сансон мог перейти в " Зенит ".

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Как сообщает источник, питерский клуб делал предложение французам о покупке 26-летнего футболиста.



Однако сам Сансон отказался переходить в российскую команду.



В текущем сезоне француз провёл пять матчей в чемпионате Франции, забил гол и отдал две голевые передачи.



Источник: L'Equipe.