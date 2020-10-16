"Лучше поплыву в спасательном жилете, чем сяду к нему в лодку". Шатов — о Малафееве

Экс-полузащитник "Зенита" Олег Шатов рассказал о взаимоотношениях с бывшим вратарём и заместителем спортдира клуба Вячеславом Малафеевым.
Фото: ФК "Рубин"
— В одну лодку с этим человеком я не сяду. У нас разное воспитание, разные взгляды на жизнь. Подробности рассказывать не буду, но я для себя выводы сделал. Если Малафеев считает, что он поступил в той ситуации правильно – окей, его право. Но я бы так не поступил. Я лучше поплыву в спасательном жилете, чем сяду к нему в лодку, — рассказал Шатов в интервью Sport24.

Шатов рассказал, что не жалеет о том, что часть сезона 18/19 провёл в аренде в "Краснодаре". Он назвал это время "офигенным", а также отметил, что не держит зла на Малафеева и Манчини, но считает странным, что ему привели статистику, где было указано, что он стал ошибаться чаще на два процента.

41-летний Малафеев и 30-летний Шатов вместе играли в "Зенита" с 2013 по 2016 год, после чего вратарь завершил карьеру. Шатов покинул питерский клуб летом нынешнего года, на правах свободного агента подписав соглашение с "Рубином".

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Теги: Зенит Шатов Малафеев
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