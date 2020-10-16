"Меня поразили слова главного тренера слова, особенно про то, что он меня прощает. Я ничего не сказал такого, за что надо меня прощать. Тем более, что я сказал чистую правду. Не сомневаюсь, что Николай справится с этим вызовом и вернется в "Спартак" еще более сильным футболистом, голодным до побед", - сказал Мижигурскис.
22-летний Рассказов был арендован тульским "Арсеналом" до конца сезона.
В прошлом сезоне РПЛ в составе "Спартака" провел 20 матчей и забил 1 мяч.
Источник: РБ-спорт
Агент Рассказова: Тедеско меня прощает? Меня поразили эти слова
Агент защитника Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис прокомментировал высказывания главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско в свой адрес.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!