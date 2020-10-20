Прилет нового наставника московского "Динамо" Сандро Шварца в Москву ожидается вечером 21 октября.
Ассистент главного тренера Андрей Воронин должен прибыть несколько раньше - в ночь на 21 октября, и уже в этот день провести два тренировочных занятия на базе "Динамо" в Новогорске.
После 11 туров РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Отставание от лидеров чемпионата "Зенита" и "Спартака" составляет 7 очков.
Источник: Sport 24
Источник: Шварц прилетит в Москву вечером 21 октября
Стало известно, когда новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц должен прибыть в Москву.
Фото: Getty Images
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