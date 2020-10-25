"После слов руководства "Спартака", что "ребята сделали красиво" мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.
"Красиво" сделали "ребята" Безбородов и Левников. Хочется заметить "Спартаку", что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова.
"Спартак" из-за одного момента в игре с "Сочи" грозился "сняться" с чемпионата. Можем лишь признать, что "Спартак" добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели.
И в конце еще раз хотел был повторить: "Спартак", вы не сделали "красиво". Вам эту победу "на блюдечке" принесли Безбородов и Левников", - приводит слова Хашига пресс-служба "Краснодара".
В своем обращении Хашиг выделил 2 спорных эпизода матча "Краснодар" - "Спартак": гол Эсекиэля Понсе на 13-й минуте встречи и отмененный гол Кайо на 65-й минуте.
Встреча команд завершилась победой красно-белых со счетом 3:1. Помимо Понсе за "Спартак" забивали Виктор Мозес и Джордан Ларссон. В составе "Краснодара" отличился Леон Сабуа.
"Спартак" после 12-и туров имеет в своем активе 27 очков и занимает 1 место в Российской Премьер-Лиге. "Краснодар" же расположился на 8-й строчке с 18-ю очками.
"Победу "Спартаку" принесли Безбородов и Левников". Гендиректор "Краснодара" жестко высказался о судействе
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал работу арбитров на матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:3).
Фото: ФК "Краснодар"
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