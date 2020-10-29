По информации источника, летом у хавбека произошел конфликт с главным тренером "железнодорожников" Марко Николичем, после которого поляк отказался выходить на поле в игре с "Зенитом" (0:0).
Тогда "Локомотив" заявил, что игрок пропустил матч из-за воспаления икроножной мышцы, однако уже через четыре дня он провел полный матч за сборную против команды Нидерландов.
Руководство "Зенита" вышло на "Локомотив" в самом конце трансферного окна для предложения о трансфере, но из-за нехватки времени шансов осуществить сделку практически не было.
Сообщается, что Крыховяк договорился с тренером и клубом, что останется и отыграет на максимуме до зимней паузы. Тогда стороны примут решение о дальнейшем сотрудничестве.
В нынешнем сезоне чемпионата России Крыховяк провел 10 матчей и отличился двумя забитыми мячами.
Источник: Eurosport
Источник: Крыховяк летом мог перейти в "Зенит" из-за конфликта с Николичем
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк мог сменить клубную прописку в прошедшее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
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