Президент "Тамбова" Арсен Габуев оставил пост по собственному желанию, сообщают СМИ. Менеджер, занимающий также должность вице-губернатора области, написал заявление об увольнении до срока истечения контракта. На посту президента "Тамбова" Габуев работал с весны 2018 года.
"Тамбов" испытывает финансовые проблемы и имеет крупные задолженности, в том числе по зарплате. Из-за несоответствия домашнего стадиона требованиям РПЛ клуб вынужден принимать соперников в Саранске. После 12 туров команда набрала 12 очков и находится на 11 месте в турнирной таблице.
Источник: РБ-Спорт
Источник: президент "Тамбова" Габуев досрочно оставил свой пост
Президент "Тамбова" Арсен Габуев уволился с должности по собственному желанию.
Фото: администрация Тамбовской области
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