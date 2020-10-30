"Не считаю, что мое отсутствие на скамейке как-то отразится на команде. Во время игры будут работать Андреас и Макс, уже не впервые такая ситуация происходит. В предыдущих случаях было все сделано хорошо, была проведена хорошая работа.
Что касается отмены красной карточки у Еременко, то я был удивлен тому, что так произошло. Делать нечего, надо принять этот факт. Если все хотят, чтобы Еременко вышел на поле в завтрашнем матче и сыграл против "Спартака", значит, так тому и быть. Он бывший игрок "Спартака", хороший, опытный футболист с отличным видением поля. Повторюсь, что я был удивлен подобному решению. Не совсем понятны его причины, но что есть, то есть. Продолжаем работать, однако в будущем мы также будем обращать внимание на наши желтые и красные карточки, которые будут получать футболисты "Спартака". Будем оспаривать их, как, например, в кубковом матче с ЦСКА, когда дали желтую карточку Понсе, вследствие которой он не смог принять участие в полуфинальном матче против "Зенита". Из недавних случаев можно вспомнить желтую карточку Маслову. Впредь мы также будем апеллировать, зная, что карточки можно отменять", - сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.
Тедеско - об отмене удаления Еременко: я удивлен. В будущем мы тоже будем оспаривать наши карточки
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал свою дисквалификацию из-за перебора карточек на матч 13-го тура РПЛ с "Ростовом", а также высказался об отмене удаления Романа Еременко.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!