"Все знают, ситуацию, которая случилась в матче с "Динамо". Хотел бы извиниться перед командой, тренерами, руководством, болельщиками. Я сегодня реально подвел всех. Хочется сказать, что я не подлый человек в жизни, я не крыса, всегда стараюсь по-человечески подходить к любой ситуации.
Просто был такой эпизод... Я реально не знаю, что сказать, у меня нет слов, это для меня очень тяжело воспринять, потому что я не такой человек в жизни.
Сегодня такая ситуация, за которую мне очень стыдно. Я не ищу оправданий, а хочу перед всеми извиниться, кто причастен к футболу", - сказал Тетрашвили клубной пресс-службе.
На 57-й минуте Тетрашвили наступил на ногу игроку "Динамо" Себастьяну Шиманьскому. Арбитр Сергей Карасев после просмотра ВАР показал красную карточку Тетрашвили.
Поединок завершился поражением "Тамбова" со счетом 1:2.
Тетрашвили: я не подлый человек в жизни, я не крыса
Защитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили прокомментировал эпизод с удалением в матче 13-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Тамбов"
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