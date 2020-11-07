Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сдал отрицательный тест на COVID-19.
- Первый тест, который я сдавал вчера, дал отрицательный результат. В понедельник меня ждет повторное тестирование, - передает слова Худякова ТАСС.
Ранее стало известно, что спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заболел коронавирусом с 25-процентным поражением легких.
Заболевший коронавирусом спортивный директор "Тамбова" Худяков сдал отрицательный тест
Новый тест на COVID-19 спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова показал отрицательный результат.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!