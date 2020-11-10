Трахтенберг госпитализирован с коронавирусом

Многолетний руководитель медиа-блока, знаток истории нашего «Спартака», прекрасный рассказчик и просто легенда - Леонид Фёдорович Трахтенберг, госпитализирован с печально известной болезнью.



Давайте напишем и скажем ему много хороших слов и позитивных пожеланий! pic.twitter.com/F8lDQ2dtfN