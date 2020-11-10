Трахтенберг госпитализирован с коронавирусом

Многолетний руководитель медиа-блока, знаток истории нашего «Спартака», прекрасный рассказчик и просто легенда - Леонид Фёдорович Трахтенберг, госпитализирован с печально известной болезнью.— Supporters Group News (@SupportersNews) November 10, 2020
Давайте напишем и скажем ему много хороших слов и позитивных пожеланий! pic.twitter.com/F8lDQ2dtfN
Напомним, что 72-летний журналист является обладателем почетной премии РПЛ "За преданность российскому футболу".
Источник: "твиттер" Supporters Group News