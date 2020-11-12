— У меня только одна претензия. Ты там прокололся, здесь прокололся, но ведь взрослеть когда-то должен. Я думаю о детях Артема, которые придут в школу, и им другие дети будут говорить, что они дети онаниста, — рассказал Ловчев в интервью 78.ru
Напомним, перед игрой 14-го тура чемпионата России "Зенит" — "Краснодар" (3:1) в сети появилось видео, на котором нападающий питерцев Артём Дзюба занимается самоудовлетворением на камеру. После этого футболиста исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи, а в клубе лишили капитанской повязки.
Ловчев считает, что детей Дзюбы могут обзывать в школе из-за интимного видео футболиста
Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал инцидент с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
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