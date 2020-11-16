Сообщается, что руководство "Зенита" не рассматривает вариант с продажей 32-летнего форварда. Нынешнее соглашение Дзюбы с клубом действует до 2022 года.
Ранее появилась информация, что "Зенит" может продать Дзюбу в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне РПЛ Дзюба в составе петербургской команды провел 12 матчей и забил 7 мячей.
Источник: "СЭ"
Источник: "Зенит" не планирует расставаться с Дзюбой
Фото: ФК "Зенит"
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