Сообщается, что "армейцы" не планируют продлевать контракт с 32-летним игроком. ЦСКА намерен отдать Васина в аренду в один из клубов РПЛ, хотя претендентов на игрока пока нет.
Нынешнее соглашение Васина с ЦСКА истекает летом 2021 года.
В текущем сезоне РПЛ Васин в составе "армейцев" провел 5 матчей.
Источник: Metaratings.ru
Источник: ЦСКА не планирует продлевать контракт с Васиным
Защитник ЦСКА Виктор Васин близок к уходу из московского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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