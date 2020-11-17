— Есть ряд ограничений, но нам резрешили, чтобы на матче присутствовало около 7 тыс. зрителей, — рассказал Газизов в интервью Sport24.
Матч 15-го тура чемпионата России "Спартак" — "Динамо" состоится 21 ноября.
После 14-и туров "Спартак" идёт на третьей строчке турнирной таблицы с 28 очками. "Динамо" с 26 очками занимает четвертую строчку.
Известно, сколько болельщиков сможет посетить игру "Спартак" — "Динамо"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о количестве допущенных болельщиков на игру 15-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
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