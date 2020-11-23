Мурзагулов: "Уфа" еще много кого обыграет. Хоронить нас рановато

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов подвел итоги матча с "Химками" (1:2) в 15-м туре РПЛ.
Фото: Горобзор
"Встреча была, как это не странно, по исполнению с нашей стороны неплохой. Атаковали много, по всем параметрам "Химки" переиграли, кроме одно - к сожалению, они забили на один гол больше, чем мы.

Было много подходов, много моментов и возможностей, которые, будучи профессионалами, игроки должны реализовывать. Тут вопрос психологии. Первая победа вернет уверенность. Ну с трех метров воткни ты его в ворота, чтобы вариантов не осталось. Мы то в своего попадем, то вратарь каким-то чудом вытащит.

"Уфе" нужно по игроку в каждую линию. Причем именно по игроку под основу. У нас много на сегодняшний день игроков, но некоторые из них пока не готовы к игре в основе.

Что отвечу людям, которые говорят, что если не обыгрывать "Ротор" и "Химки", то кого побеждать? Мы обыграем и более именитые клубы сразу после того, как поставим снова ту игру, с который мы пару месяцев назад еще претендовали на еврокубки.

Впереди еще половина чемпионата. И конкуренты наши потеряют много очков, и мы еще много кого обыграем. Хоронить нас еще рановато", - передает слова Мурзагулова корреспондент Rusfootball.info.

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Теги: Мурзагулов УФА Химки
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