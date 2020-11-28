Форвард "Ростова" Дмитрий Полоз во встрече 16 тура РПЛ с "Динамо" (4:1) дважды реализовал пенальти.
Эти удары с 11-метровой отметки стали для Дмитрия 9-м и 10-м пробитым и реализованным пенальти в РПЛ. 6 из них были забиты в составе "Ростова", 3 - в "Сочи", 1 - в "Рубине". Общее количество забитых Полозом пенальти за карьеру составляет 12 - в сезоне 2016/17 он дважды отличился "с точки" за "Ростов" в матчах Лиги чемпионов против "Аякса" и "Баварии".
Полоз имеет 100-процентную реализацию пенальти - все его попытки были успешными.
Полоз реализовал 12 пенальти из 12 попыток за карьеру, 10 из них - в РПЛ
Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз в матче 16 тура РПЛ против "Динамо" (4:1) довел количество пробитых им со 100-процентной реализацией пенальти до 10 в чемпионате России и 12 за карьеру.
Фото: ФК "Ростов"
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