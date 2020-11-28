- Переиграли соперника тактически? Журналистам нравятся такие разговоры. Тренер не играет в футбол, не играет на поле. Он доносит мысли до футболистов, а футболисты пытаются выполнить. Сейчас получилось так, что игроки смогли претворить в жизнь какие-то вещи. Победа - заслуга наших футболистов, - сказал Карпин в эфире телеканала "МатчТВ".
Матч 16 тура Российской премьер-лиги между "Ростовом" и московским "Динамо" закончился крупной победой желто-синих - 4:1. На 35 минуте с пенальти, назначенного за нарушение против защитника Дениса Терентьева, счет открыл нападающий хозяев Дмитрий Полоз. На 72 минуте он же удвоил результат, реализовав еще один 11-метровый за фол против Романа Тугарева. Через пару минут Полоз оформил хет-трик, добив мяч в сетку после мощного удара Данила Глебова, а за 5 минут до конца основного времени Хорен Байрамян забил 4 гол "Ростова" с подачи Терентьева. В добавленное время "Динамо" сумело отыграть 1 мяч - также с пенальти отличился полузащитник Никола Моро.
Карпин - о 4:1 с "Динамо": тренер не играет на поле. Победа - заслуга наших футболистов
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (4:1) в матче 16 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
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