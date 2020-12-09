Сумма неустойки, которая будет выплачена бывшему гендиректору "Спартака" Шамилю Газизову за досрочный разрыв контракта, составит 400 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Напомним, 8 декабря генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов был уволен из клуба, в который пришел в июле 2020 года. Прежним местом работы Газизова была "Уфа".
Источник: итоговая сумма неустойки Газизову составит 400 миллионов рублей
Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов получит 400 миллионов рублей в качестве неустойки за досрочное увольнение из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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