— ЦСКА и «Зенит». У них схожие проблемы с «Локомотивом»?
— Какая-то тенденция вырисовывается последние два года нехорошая для российских команд. Радуемся единственной победе над «Ренном», который с нулем побед закончил групповой этап. Мы уже такому начали радоваться, что «Ренн» для нас — серьёзный соперник. Тоже самое у «Зенита» и ЦСКА. «Армейцы» вообще — их заговорил, может, кто-то? Потому что не могут забить дома командам, которые раньше считались для нас удобными, проходимыми. В целом, мы оказались не готовы к еврокубкам, даже включая «Краснодар», но они пытались свою линию гнуть.
— Такие результаты в еврокубках — закономерность для российских команд?
— Два года уже настораживает это. Надо повышать уровень интенсивности чемпионата. Команды, которым мы проигрываем или не можем выиграть, они не обладают футболистами класса выше, чем у нас, но за счёт более плотной игры и высокой интенсивности они нас переигрывают. Это, наверное, вопрос к лиге, потому что лига малоинтенсивная и малозрелищная в плане быстрых перемещений, дальних ударов, обыгрышей. У нас обыгрывать перестали в чемпионате. Когда не получается взломать за счёт тактических действий, то нужно обводить. У нас таких в лиге единицы: Влашич и Кварацхелия. Это всё не россияне.
Виктор Драгунов, Rusfootball.info
Динияр Билялетдинов: у нас в лиге единицы обводящих игроков остались - Влашич и Кварацхелия
Экс-хавбек «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью Rusfootball.info высказал мнение о проблемах российских клубов в еврокубках.
Фото: readfootball.com
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