Прокуратура возбудила против "Тамбова" административное дело за долги по зарплате в 118 млн рублей

В отношении "Тамбова" возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату заработной платы за сентябрь и октябрь 2020 года.

Фото: ФК "Тамбов"

Прокуратура Октябрьского района Тамбова возбудила против одноименного футбольного клуба дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. Причиной этого стала невыплата заработной платы за сентябрь и октябрь 2020 года в размере 117 млн 984 тыс. 534 руб. 72 коп.



Ранее "Тамбов" уже подвергался штрафам за аналогичное правонарушение. Дело по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ направлено в районный мировой суд.