Функционер близок к переходу на аналогичную должность в "Кубань". В настоящее время клуб выступает в ПФЛ.
При этом с большой долей вероятности "Тамбов" покинет и Сергей Первушин, занимающий должность главного тренера. Им, по данным СМИ, интересуются несколько клубов РПЛ.
Возможный уход тренера и спортивного директора из "Тамбова" связан с серьёзными финансовыми проблемами в клубе. Задолженность клуба по зарплатам составляет порядка 118 млн рублей.
Спортивный директор "Тамбова" может перейти в "Кубань"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков зимой может сменить место работы.
Фото: Sportbox
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