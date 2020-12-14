Как сообщает источник, принципиальное решение об увольнении Виктора Гончаренко руководство ЦСКА уже приняло.
Об уходе белорусского тренера будет объявлено после матча 19-го тура РПЛ против "Ростова", на эту встречу, скорее всего, "армейцев" выведет Гончаренко.
Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. За время работы в московском клубе белорусский тренер дважды приводил команду к серебряным медалям (2016/2017, 2017/2018).
Московский ЦСКА не может выиграть на протяжении четырех матчей в Российской Премьер-лиге. В последнем матче "армейцы" упустили победу в матче с "Уралом" (2:2).
Также московская команды вылетела из Лиги Европы. В группе "армейцы" не смогли ни разу победить, заняв последнее место с тремя очками в активе.
В РПЛ команда идет на 3-м месте, набрав 34 очка после 18-ти туров. Отставание от первого места составляет четыре очка.
Источник: Sport24
Источник: ЦСКА отправит Гончаренко в отставку после матча с "Ростовом"
Руководство ЦСКА приняло решение об отставке с поста главного тренера команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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