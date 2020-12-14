По информации источника, экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий будет руководить московской командой до конца нынешнего сезона.
Сейчас Березуцкий входит в тренерский штаб Виктора Гончаренко.
Раннее, в СМИ появилась информация, что нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко будет отправлен в отставку. Это решение руководство ЦСКА уже приняло, а объявлено о нем будет после матча 19-го тура против "Ростова", который, скорее всего, станет последним для Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.
Московский ЦСКА имеет 4-х матчевую безвыигрышную серию в РПЛ, а учитывая Лигу Европы, серия составляет семь матчей. В турнирной таблице "армейцы" идут на 3-м месте, набрав 34 очка.
Из Лиги Европы ЦСКА вылетел, заняв последнее место в группе K. Команда Гончаренко набрала всего 3 очка в шести матчах.
Источник: Metaratings
Источник: Василий Березуцкий сменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА
Бывший футболист московского ЦСКА Василий Березуцкий может стать главным тренером "армейцев" после увольнения Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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