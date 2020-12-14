"Приводят футболиста из "Уфы", который вроде молодой, а все знают, что он на 4-5 лет старше. В Узбекистане сколько звонили. Это же не секрет. То, что я слышу, то, что это было очевидно", - сказал Юран в эфире телеканала "Матч Премьер".
19-летний Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" прошлым летом.
В текущем сезоне РПЛ Урунов в составе красно-белых провел 8 матчей.
Юран - об Урунове: вроде молодой, а все знают, что он на 4-5 лет старше
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран поделился своим мнением об игроке "Спартака" Остоне Урунове.
Фото: ФК "Спартак"
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