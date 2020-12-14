Ранее Юран сказал, что 19-летний хавбек красно-белых Урунов старше своего возраста на 4-5 лет.
"Такие слова требуют подтверждения. С радостью посмотрим доказательства", - сказал Фетисов.
Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" в прошлое трансферное окно.
В текущем сезоне РПЛ Урунов в составе московской команды провел 8 матчей.
Источник: "СЭ"
"Спартак" ответил Юрану по возрасту Урунова
Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на слова главного тренера "СКА-Хабаровск" Сергея Юрана о возрасте Остона Урунова
Фото: ФК "Спартак"
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