Пресс-служба "Зенита" прокомментировала факт нахождения на трибунах "Газпром Арены" болельщиков "Спартака" во время матча 19 тура РПЛ между сине-бело-голубыми и красно-белыми. По ходу первого тайма на трибунах произошла драка между поклонниками обеих команд.
- В рамках разрешенной квоты в изолированные ложи и бизнес-клубы были допущены болельщики "Зенита" и корпоративные клиенты, которые ранее приобрели сезонные абонементы в эти зоны. К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, и часть из них была куплена для разового доступа болельщиками "Спартака". Их было около 60 человек, - сообщила пресс-служба петербургского клуба.
"Зенит" в матче 19 тура Российской премьер-лиги победил "Спартак" со счетом 3:1 и завершил осеннюю часть чемпионата России на первом месте, набрав 41 очко.
Около 60 фанатов "Спартака" приобрели билеты на матч с "Зенитом" на черном рынке
Часть болельщиков "Спартака" смогла попасть на выездной матч 19 тура РПЛ против "Зенита", купив сезонные абонементы на черном рынке.
Фото: www.globallookpress
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