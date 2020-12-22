Сообщается, что 46-летний португальский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера московского клуба. Отмечается, что Жардим запросил у "Спартака" зарплату в 6 млн евро за сезон.
Нынешний наставник "Спартака" Доменико Тедеско недавно заявил, что не планирует продлевать контракт с красно-белыми, который действует до конца этого сезона.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Жардим хочет получать в "Спартаке" 6 млн евро в год
Экс-наставник "Монако" Леонарду Жардим может возглавить "Спартак".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!