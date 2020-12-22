Сообщается, что Морено является кандидатом на пост главного тренера "Спартака".
Напомним, что Морено ранее также был главным тренером сборной Испании.
Ранее была информация, что красно-белые также рассматривают кандидатуру Леонарду Жардима.
Источник: Sport24
Морено - кандидат на пост главного тренера "Спартака"
Бывший наставник "Монако" Роберто Морено может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Монако"
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