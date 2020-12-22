Наставник национальной команды обратился к клубам с просьбой перенести 23-й тур РПЛ, предварительно запланированный на 21 марта 2021 года, на другую дату в интересах национальной команды.
Сообщается, что клубы приняли обращение Черчесова к сведению, а решение будет принято после консультации с главными тренерами команд Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что в марте национальная сборная России проведет 3 матча в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Подопечным Черчесова предстоит 24 марта встретится на выезде с Мальтой, 27 марта дома со Словенией, а также на выезде 30 марта со Словакией.
Источник: официальный сайт РПЛ
Черчесов попросил клубы РПЛ перенести 23-й тур чемпионата России в интересах сборной
Сегодня, 22 декабря, в офисе РПЛ состоялось общее собрание, на котором выступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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