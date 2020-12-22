Агент Карреры: возвращение Массимо в "Спартак"? Возможно. Нужно подождать

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера АЕКа Массимо Карреры, не исключил вариант возвращения итальянца в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
Ранее появилась информация, что Каррера близок к отставке в греческом клубе, однако Д’Амико этот слух опроверг.

"Есть ли вероятность, что Каррера вернется в Москву? Возможно. Но на данный момент он является тренером АЕКа. Нужно подождать.

Выходил ли "Спартак" с предложением? Пока что еще нет", - передает слова агента РБ-Спорт.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под руководством 56-летнего специалиста красно-белые завоевали чемпионский титул в сезоне 2016/2017, а также стали обладателями Суперкубка России.

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Теги: Каррера Спартак АЕК
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