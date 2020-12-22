По информации источника, в ближайшее время генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков покинут клуб.
Также сообщается, что существует вероятность вхождения в состав менеджмента клуба Юрия Семина и Валерия Филатова, который остается в совете директоров "железнодорожников".
Что касается главного тренера "Локо" Марко Николича, то он с большой долей вероятности сохранит свой пост.
Напомним, что "Локомотив" после 19-и туров имеет в своем активе 28 очков и занимает 8-е место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: РБ-Спорт
Источник: Кикнадзе покинет "Локомотив". Семин войдет в состав менеджмента клуба
21 декабря в РЖД состоялось рабочее совещание по поводу будущего московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
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